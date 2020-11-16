Семинар, посвященный истории обрядовых кукол, пройдёт в Вологде 20 ноября

Семинар «Кукла в обряде» пройдёт в Вологде 20 ноября.

Проведёт его Майя Сысоева, мастер народных художественных промыслов Вологодской области, Народный мастер России.

В программе семинара будут раскрыты темы «Кукла в обряде» и «Погружение в несколько исторических линий на примере 5-7 экспедиционных кукол».

Завершится мероприятие мастер-классом по созданию бесшитьевых кукол разных регионов - Сибирь, Вятка, Север.

Семинар пройдёт 20 ноября в 12:00 по адресу: Вологда, Засодимского, 5.

Участие бесплатное. Необходима предварительная запись по телефонам 8 (8172)72-06-58, 72-04-85. Количество мест ограничено.

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