Семинар, посвященный истории обрядовых кукол, пройдёт в Вологде 20 ноября

16.11.2020 [Культура]

Семинар «Кукла в обряде» пройдёт в Вологде 20 ноября. 

Проведёт его Майя Сысоева, мастер народных художественных промыслов Вологодской области, Народный мастер России.

В программе семинара будут раскрыты темы «Кукла в обряде» и «Погружение в несколько исторических линий на примере 5-7 экспедиционных кукол».

Завершится мероприятие мастер-классом по созданию бесшитьевых кукол разных регионов - Сибирь, Вятка, Север.

Семинар пройдёт 20 ноября в 12:00 по адресу: Вологда, Засодимского, 5. 

Участие бесплатное. Необходима предварительная запись по телефонам 8 (8172)72-06-58, 72-04-85. Количество мест ограничено.

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