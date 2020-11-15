Череповецкая «Северсталь» уступила питерскому СКА со счетом 0:2

Череповецкая «Северсталь» со счетом 0:2 уступила питерскому СКА в домашнем матче Регулярного чемпионата КХЛ.

"Металлурги" пропустили по шайбе в первом и во втором периоде. У гостей по голу на свой счёт записали Андрей Кузьменко и Миро Аалтонен. На последних минутах матча тренерский штаб «Северстали» заменил вратаря Владислава Подъяпольского на шестого полевого игрока, но отыграть хотя бы одну шайбу "желто-черным" не удалось.

«Хорошая игра. Я считаю, что сегодня мы достойно играли. К сожалению, не забросили. Соперник забил два, мы не забили. Ребят похвалил за самоотдачу, за желание. Спасибо болельщикам, поддерживали до конца. Я думаю, хоккей был интересный», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.



Следующий матч череповчане проведут 18 ноября, против московского «Спартака».