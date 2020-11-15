В Великоустюгском районе мужчина украл у знакомого деньги и потратил их на выпивку и продукты

В Великоустюгском районе полицейские раскрыли кражу денег.

Потерпевший – 60-летний житель посёлка Новатор – рассказал, что из его дома пропало 6200 рублей. Выяснилось, что мужчина оставил деньги на столе, а сам ушёл из дома. Вернувшись, он заметил пропажу.

Подозреваемым в краже оказался 46-летний знакомый мужчины. Его задержали в его же доме. К тому моменту он успел потратить украденные деньги, купив в магазине алкоголь и продукты питания.

«Он рассказал дознавателям, что часто гостил у потерпевшего и, заглянув в очередной раз, польстился на деньги, лежавшие на столе. Как утверждает подозреваемый, дверь в дом была открыта, он несколько раз звал своего товарища, но, не дождавшись ответа, ушел. Показания проверяются», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.