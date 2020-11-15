143 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 143 новых случая коронавирусной инфекции, 25 человек выздоровели. Такие данные 15 ноября приводит региональный оперштаб.

49 заболевших выявлены в Вологде, 54 в Череповце, 18 в Великоустюгском, 16 в Тотемском, три в Бабушкинском, два в Никольском, один в Сокольском.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 8 853 пациентам. Большая часть из них — 7 369 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 74 случаях.