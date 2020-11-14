Череповчанка отговорила пенсионерку переводить деньги мошенникам

В Череповце женщина отговорил пенсионерку переводить деньги мошенникам.

Потерпевшей – 65-летней местной жительнице – позвонил неизвестный и убедил, что с её счёта пытаются похитить большую сумму. Для отмены операции ей якобы было необходимо перевести деньги на «резервный счёт». По указанию мошенников женщина сняла накопления и пошла к банкомату, чтобы перевести их на указанные счета. Это заняло достаточно много времени, поэтому за женщиной скопилась очередь. Стоявшая за потерпевшей 39-летняя череповчанка - поинтересовалась, зачем она совершает столько переводов.

«Пенсионерка ответила, что таким образом пытается спасти свои сбережения от преступных посягательств. Услышав ответ, жительница города металлургов отговорила ее выполнять указания неизвестных. Таким образом удалось сберечь почти 500 тысяч рублей. После этого 65-летняя череповчанка отправилась в отдел полиции, чтобы написать заявление о мошенничестве, так как она успела отправить злоумышленникам более 200 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают подозреваемых в мошенничестве.