135 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

14.11.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 135 новых случаев коронавирусной инфекции, 185 человек выздоровели. Такие данные 14 ноября приводит региональный оперштаб.

46 заболевших выявлены в Вологде, 41 в Череповце, 17 в Тотемском районе, 12 в Великоустюгском, 11 в Вытегорском, четыре в Нюксенском, три в Белозерском, один в Кирилловском. 

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 8 710 пациентам. Большая часть из них — 7 344 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 74 случаях.

Тэги: коронавирус

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