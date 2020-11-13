Житель Тотемского района украл неисправный КамАЗ с лесной делянки

13.11.2020 [Происшествия]
Житель Тотемского района украл неисправный КамАЗ с лесной делянки

В Тотемском районе полицейские раскрыли кражу КамАЗа с манипулятором из лесной делянки рядом с деревней Устье. Потерпевший – владелец машины – пояснил, что транспорт был неисправен, и за ним присматривал мастер лесозаготовки. Сумма ущерба составила 750 тысяч рублей.

«Полицейские установили, что неизвестный молодой человек пришел на делянку в вечернее время и попросил работников, работающих на лесозаготовке, помочь вытащить машину, пояснив, что купил её по цене металлолома. Ничего не подозревая, они помогли мужчине оттащить машину к дороге», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По описанию работников сыщики составили ориентировку на подозреваемого и некоторое время спустя он был задержан. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Он пояснил, что часто ездил в соседнюю деревню и давно приметил бесхозный КамАЗ. По словам мужчины, он хотел отремонтировать машину и вернуть её владельцу, но передумал.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Украденный автомобиль вернули законному владельцу.

Фото областного УМВД

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