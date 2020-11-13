Более полутора тысяч новых книг поступили в библиотеки Вологды

О большом поступлении новых книг сообщает сайт Централизованной библиотечной системы города Вологды. Закуплено 1694 экземпляра бумажных и электронных изданий, из них 592 книги для детей и 952 книги для взрослых.

В течение года библиотекари отслеживали книжные новинки, следили за литературными премиями и вели специальные тетради, в которых записывали, какими книгами интересуются читатели.

– На книжных полках увеличилось количество произведений культовых современных литераторов, в том числе, Ханьи Янагихары, Анны Гавальды, Нила Геймана, Грегори Робертса, – сообщает сайт ЦБС. – Для детей сотрудники Отдела обработки и комплектования с любовью выбирали самые лучшие книжки. Юные исследователи и маленькие почемучки из познавательных изданий для детей и подростков узнают, как устроено тело человека, что означают цвета и символы на государственных флагах, как развивалась наша планета, откуда взялась вселенная Гарри Поттера и многое-многое другое.

Взрослых читателей ждут около сотни новых научно-популярных книг и изданий нон-фикшн литературы – по медицине, биологии, палеонтологии, педагогике, литературоведению, лингвистике и другим наукам. Ряд книг посвящён истории и культуре Вологодской области. Среди них «Церковно-исторический атлас Вологодской митрополии», путеводитель «Вологда. Самое интересное», выпущенный издательством «Древности Севера», краеведческий альбом «Осколки времени: Тотьма на фотографиях 1917-1953 годов».

Много новинок поступило в фонд модельной библиотеки на улице Пролетарской «Книжный экспресс». Здесь читатели найдут такие бестселлеры как «Погребённый великан» Кадзуо Исигуро, «Лето в Зоммербю» Кирстен Бойе, «Челюсти» Питера Бенчли.

Фонды городских библиотек пополнились 150 новыми экземплярами аудиокниг. Среди них – книги по истории и литературоведению, издания по истории Великой Отечественной войны, географии, произведения для детей, книги популярных авторов художественной литературы.

