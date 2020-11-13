В Вологодском районе суд прекратил дело об убийстве из-за смерти обвиняемого

13.11.2020 [Происшествия]

В Вологодском районе суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 51-летнего жителя деревни Коробово. Дело прекращено в связи со смертью 46-летнего обвиняемого.

Как NewsVO сообщал ранее, тело потерпевшего с повреждениями в области головы, было найдено в подвале частного дома 6 апреля 2019 года. Мужчина, работавший в здании сторожем, был задержан по подозрению в убийстве.

«По версии следствия, обвиняемый постоянно занимал в доме комнату, в которую 26-27.03.2019 пригласил приятеля. Мужчины выпивали, вспомнили старые обиды и в ходе ссоры обвиняемый схватил попавший под руку тяжелый предмет и ударил им собутыльника по голове. Испугавшись появившихся следов крови, он бросил тело погибшего в подвал, запер дверь и продолжил выпивать спиртное», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Задержанный признался в содеянном. Судом он был заключён под стражу. В сентябре 2020 года мужчина скончался, поэтому суд прекратил уголовное дело.

Тэги: убийство

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