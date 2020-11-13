Кинопоказы 40-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК пройдут в Вологде с 16 по 20 ноября

13.11.2020 [Культура]

Показы 40-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК пройдут в Вологде с 16 по 20 ноября в кинозале «1000 & 1 фильм». 

– На международный конкурс были отобраны 55 фильмов из 49 школ 40 стран. Их можно будет посмотреть бесплатно и проголосовать за понравившуюся работу, – сообщает областной центр народной культуры. 

В программу показов вошли игровые, документальные, анимационные фильмы, созданные за прошедший 2019-2020 учебный год студентами ВГИКа. 

Помимо Вологды показы фестиваля пройдут в кинотеатре «Комсомолец» в Череповце и в Культурно-досуговом центре в Грязовце. 

Онлайн показы этого кинофестиваля можно будет посмотреть на сайте мероприятия, в группах Никольского районного Дома культуры и Шекснинской Централизованной клубной системы.

Программа показов 40-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК в кинозале «1000 & 1 фильм» в Вологде:

16 ноября, 18.00
Программа 1. «Победители», 18+
-«Монатика знаешь?», режиссер Алёна Шмелёва
-«Оболтус», режиссер Никита Попов
-«Я хочу тебе что-то сказать», режиссер Атана Агрба
-«Быть Виктором Пелевиным… Кем-кем?», режиссер Иван Толстой

17 ноября, 18.00
Программа 2. «Документальное кино», 16+
-«Девяносто первый», режиссер Анастасия Воротникова
-«МАМ!», режиссер Ваге Микаелян
-«Байкал», режиссер Елизавета Лазарева

18 ноября, 18.00
Программа 3. «Детская программа», 12+
-«Встреча», режиссер Анастасия Лис
-«Праздничный ужин», режиссер Наталья Абрамова
-«Брекеты», режиссер Анастасия Чикерлан
-«Глубина», режиссер Ангелина Гильдерман
-«Болото», режиссер Вера Вьюгина
-«Вид из окна. История дагерротипа», режиссер Арсений Алибеков
-«Жизнь в цвете. Автохромы братьев Люмьер», режиссеры: Александра Максимова, Мария Ломакина, Анастасия Морозова, Никита Слепнев, Марат Эйнуллаев, Геворг Мелконян, Александра Вострова, Фелипе Баррера, Тун Ли, Маргарита Харьковская
-«Моментальный Polaroid», режиссеры: Денис Алейников, Анжелика Чжу, Йен Сокола, Анастасия Гуляева, Ксения Яблочникова, Мария Коровина, Элина Назарко, Дмитрий Лавров, Алиса Орлова, Николай Гадаев, Валерия Косогорова, Роберт Акобян
-«Несчастный случай», режиссер Анастасия Пантелеева
-«Крокодил», режиссер Владимир Пархоменко
-«Всмятку или Круче только яйца», режиссер Илья Брисюк
-«Гранатовый кувшин», режиссер Анастасия Семенова
-«На что похож слон», режиссер Павел Осипов
-«Колыбельная», режиссер Анна Парфенова
-«Сама ты чудо» (участник конкурса "Глобальные ценности"), режиссер Елена Самофалова

19 ноября, 18.00
Программа 4. «Игровое», 18+
-«Самоубийство», режиссер Сергей Попов
-«Дымов», режиссер Лиене Грейфане
-«А потом он меня поцеловал…», режиссер Аарон Коэн
-«Аппарат», режиссер Егор Гордеев

20 ноября, 18.00
Программа 5. «Игровое», 16+
-«Старый монах», режиссер Эрдэнэ Энхжаргал
-«Онлайн-смута», режиссер Виктор Салимьянов
-«Клетка», режиссер Хамидреза Газеми
-«Аталанта», режиссер Александр Гаврилов
-«ПХЕНЦ», режиссер Павел Пальшин
-«Морфий», оператор Анастасия Морозова
 

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