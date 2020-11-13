Кинопоказы 40-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК пройдут в Вологде с 16 по 20 ноября

Показы 40-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК пройдут в Вологде с 16 по 20 ноября в кинозале «1000 & 1 фильм».

– На международный конкурс были отобраны 55 фильмов из 49 школ 40 стран. Их можно будет посмотреть бесплатно и проголосовать за понравившуюся работу, – сообщает областной центр народной культуры.

В программу показов вошли игровые, документальные, анимационные фильмы, созданные за прошедший 2019-2020 учебный год студентами ВГИКа.

Помимо Вологды показы фестиваля пройдут в кинотеатре «Комсомолец» в Череповце и в Культурно-досуговом центре в Грязовце.

Онлайн показы этого кинофестиваля можно будет посмотреть на сайте мероприятия, в группах Никольского районного Дома культуры и Шекснинской Централизованной клубной системы.

Программа показов 40-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК в кинозале «1000 & 1 фильм» в Вологде:

16 ноября, 18.00

Программа 1. «Победители», 18+

-«Монатика знаешь?», режиссер Алёна Шмелёва

-«Оболтус», режиссер Никита Попов

-«Я хочу тебе что-то сказать», режиссер Атана Агрба

-«Быть Виктором Пелевиным… Кем-кем?», режиссер Иван Толстой

17 ноября, 18.00

Программа 2. «Документальное кино», 16+

-«Девяносто первый», режиссер Анастасия Воротникова

-«МАМ!», режиссер Ваге Микаелян

-«Байкал», режиссер Елизавета Лазарева

18 ноября, 18.00

Программа 3. «Детская программа», 12+

-«Встреча», режиссер Анастасия Лис

-«Праздничный ужин», режиссер Наталья Абрамова

-«Брекеты», режиссер Анастасия Чикерлан

-«Глубина», режиссер Ангелина Гильдерман

-«Болото», режиссер Вера Вьюгина

-«Вид из окна. История дагерротипа», режиссер Арсений Алибеков

-«Жизнь в цвете. Автохромы братьев Люмьер», режиссеры: Александра Максимова, Мария Ломакина, Анастасия Морозова, Никита Слепнев, Марат Эйнуллаев, Геворг Мелконян, Александра Вострова, Фелипе Баррера, Тун Ли, Маргарита Харьковская

-«Моментальный Polaroid», режиссеры: Денис Алейников, Анжелика Чжу, Йен Сокола, Анастасия Гуляева, Ксения Яблочникова, Мария Коровина, Элина Назарко, Дмитрий Лавров, Алиса Орлова, Николай Гадаев, Валерия Косогорова, Роберт Акобян

-«Несчастный случай», режиссер Анастасия Пантелеева

-«Крокодил», режиссер Владимир Пархоменко

-«Всмятку или Круче только яйца», режиссер Илья Брисюк

-«Гранатовый кувшин», режиссер Анастасия Семенова

-«На что похож слон», режиссер Павел Осипов

-«Колыбельная», режиссер Анна Парфенова

-«Сама ты чудо» (участник конкурса "Глобальные ценности"), режиссер Елена Самофалова

19 ноября, 18.00

Программа 4. «Игровое», 18+

-«Самоубийство», режиссер Сергей Попов

-«Дымов», режиссер Лиене Грейфане

-«А потом он меня поцеловал…», режиссер Аарон Коэн

-«Аппарат», режиссер Егор Гордеев

20 ноября, 18.00

Программа 5. «Игровое», 16+

-«Старый монах», режиссер Эрдэнэ Энхжаргал

-«Онлайн-смута», режиссер Виктор Салимьянов

-«Клетка», режиссер Хамидреза Газеми

-«Аталанта», режиссер Александр Гаврилов

-«ПХЕНЦ», режиссер Павел Пальшин

-«Морфий», оператор Анастасия Морозова

