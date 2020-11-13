В Грязовецком районе мужчина избил знакомого, которого заподозрил в краже цветочницы с могилы тети

13.11.2020 [Происшествия]

В Грязовце суд огласил приговор 40-летнему жителю Вологды, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого.

По материалам дела, инцидент произошёл 25 апреля 2020 года в квартире потерпевшего Ш. в посёлке Бушуиха Грязовецкого района. Пьяный подсудимый пришёл к мужчине домой и избил, причинив закрытые переломы рёбер.

«Подсудимый вину признал. По его словам, в тот день он был в гостях. Там они с друзьями вспомнили, что Ш. украл цветочницу с могилы его тети. Желая разобраться, они пришли к Ш., разбудили его, но про цветочницу он все отрицал. Тогда он со злости ударил Ш., а когда тот перестал закрываться, он успокоился, и они ушли», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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