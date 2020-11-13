25 деревень исчезли с карты Вологодской области из-за отсутствия жителей

13.11.2020 [Общество]

Постановлением правительства Вологодской области от 9 ноября упразднены 25 деревень в  Сокольском, Усть-Кубинском и Устюженском районах. На этих территориях отсутствует зарегистрированное население. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

В Сокольском районе это деревни Карьер и Кромино Кокошиловского сельсовета, а также деревня Копылово Нестеровского сельсовета. В Усть-Кубинском районе это деревни Бобровское, Дедово, Исаково, Карпунино, Кленово, Малаховское, Нагорное, Олешково,  Терехово, Шевцово Заднесельского сельсовета; деревни Бобынино, Грифониха, Ковыриха, Матвеево,  Хабариха  Томашского сельсовета; деревни Кожевниково, Лужино, Максимовская,  Самоново,  Чикайлово Никольского сельсовета. В Устюженском районе это деревни Остов и Ярцево Сошневского сельсовета. 

Тэги: деревня

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