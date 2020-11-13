Суд прекратил дело 18-летнего жителя Кириллова, обвиняемого в угоне машины отца

13.11.2020 [Общество]

В Кириллове суд прекратил уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне.

Согласно материалам дела, ночью в конце сентября 2020 года, обвиняемый без разрешения отца завёл его автомобиль «ВАЗ-21112» и поехал кататься по городу.

«По дороге он по телефону пригласил покататься двух знакомых девушек и трех парней. При движении по улице Белозерской молодой человек передал управление одному из приятелей. На автодороге Кириллов-Вогнема автомобиль остановили сотрудники ДПС», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Выяснилось, что ранее подсудимый никогда не управлял автомобилем, а технику вождения изучил теоретически по роликам в интернете.

Ходатайство о прекращении уголовного дела заявил потерпевший – отец молодого человека. Сам обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном и не возражал против ходатайства.

При вынесении решения суд учёл, что юноша ранее не привлекался к уголовной ответственности и впервые совершил преступление средней тяжести без тяжких последствий. Дело прекращено в связи с примирением сторон.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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