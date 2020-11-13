В Никольске рабочий погиб, упав с крыши дома

В Никольске следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины при проведении ремонта крыши многоквартирного дома. Трагедия произошла в райцентре 12 ноября.

По данным следствия, подрядная организация из Вологды занималась ремонтом кровли трехэтажного многоквартирного дома в Никольске. Утром 12 ноября один из работников остался один, чтобы завершить работу, все его коллеги по бригаде чуть ранее уехали в Вологду.

— Мужчина упал с крыши на землю и от полученных телесных повреждений скончался. Его тело обнаружили жильцы дома, услышавшие шум, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, для определения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи изучат, соблюдался ли на объекте установленный порядок осуществления строительных работ и были ли обеспечены безопасные условия труда в организации.