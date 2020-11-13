Череповецкая «Северсталь» одержала победу над московским «Динамо»

13.11.2020 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над московским «Динамо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

"Бело-голубые", на правах хозяев льда, дважды выходили вперёд. И дважды череповчанам удавалось сравнивать счёт после голов Владислава Провольнева и Игоря Гераськина. 2:2 - так завершилось основное время матча и овертайм, а в серии послематчевых буллитов победу «Северстали» со счётом 3:2 принёс гол Кирилла Адамчука.

«Хорошая игра, хороший соперник. Каждое очко на вес золота. Сегодня не очень хорошо начали, пропустили быстрый гол, хорошо, что отыгрались. Играли дисциплинированно. Там удаление было, правда, которое могло повлиять на результат. Хорошо, что сравняли в третьем периоде, плохо, что пять на три почти две минуты и ни одного броска не сделали. Победа есть победа, ребята молодцы! Всех с победой!», сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северсталь» Андрей Разин, который после болезни вернулся в строй.

Теперь «Северсталь» сравнялась по очкам с московским «Динамо», у обоих команд их по 27. В следующем матче, 14 ноября, "желто-черные" на своем льду примут питерский СКА.
 

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

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