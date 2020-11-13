Вологжанин ночью похищал колёса с чужой машины, а потом продал шины через интернет

В Вологде полицейские раскрыли кражу колёс с машины 25-летней местной жительницы.

Сначала потерпевшая сообщила в полицию о пропаже двух колёс с её авто, но на следующий день заявила, что и оставшиеся тоже пропали. Девушка пояснила, что к тому моменту не пользовалась машиной примерно четыре месяца, поскольку на ней были повреждены шины. Сумма ущерба составила около 6000 рублей.

Сыщики установили, что оба преступления были совершены ночью. Каждый раз злоумышленник снимал по два колеса. Подозреваемым в краже оказался 21-летний ранее судимый вологжанин. Он рассказал, что долго присматривался к автомобилю, который счёл бесхозным и брошенным.

«Как рассказал оперативникам похититель, колеса решил украсть для своего автомобиля, так как не хотел тратиться на покупку. Однако, при осмотре похищенного обнаружил, что все шины имеют дефект в виде порезов на шинах и трещин на дисках. Посчитав, что поездки на таких шинах будут не безопасны, продал их по объявлению за 4 тысячи рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. В ближайшее время он планирует возместить причинённый ущерб.