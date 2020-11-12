Акция по сбору вторсырья пройдёт в Вологде 15 ноября

Очередную акцию по сбору вторсырья проводят в Вологде волонтеры сообщества «Экобессрочка». Акция пройдёт в ближайшее воскресенье, 15 ноября, с 15:00 до 16:00 на площади Революции у «Зуба».

В этот раз можно сдать: любое стекло, кроме синего (бутылки без металлических колец и крышек, без фольгированной обёртки); любые батарейки и аккумуляторы; жестяные банки из-под консервов, металлические крышки и прочите изделия из металла; пластмассовые крышечки пластмассовые от пищевых напитков; отработанные водосчетчики и упаковки из-под соков и молочных продуктов Тетра Пак (чистые и хорошо сложенные).

