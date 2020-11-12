Лекция о жизни в прифронтовой Вологде пройдёт в областной библиотеке 18 ноября

Встреча, посвящённая жизни в прифронтовой Вологде пройдёт в Вологодской областной библиотеке 18 ноября.

Научный сотрудник Вологодского областного архива новейшей политической истории Татьяна Тарашнина расскажет об основных аспектах жизни в прифронтовом городе, о работе вологодских предприятий, подвиге работников Северной железной дороги, о деятельности эвакуационных госпиталей, распределительного эвакуационного пункта № 95 (РЭП-95), об участии молодёжи и студентов в субботниках и о культурной жизни города. Также будут представлены архивные документы и фотографии военных лет.

– С первых дней войны Вологда стала одним из центров подготовки резервов для армии, – говорится в анонсе мероприятия. – Важную роль сыграл наш город в эвакуации и лечении раненых и больных, в том числе жителей блокадного Ленинграда. Работа вологодских трудовых коллективов предприятий и организаций была направлена на максимальную помощь фронту и проходила под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!»

Материалы о жизни в Вологде в годы Великой Отечественной войны собраны на специальной странице Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина.

Начало встречи 18 ноября в 15:00 по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, конференц-зал.

Вход свободный.

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