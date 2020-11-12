В Белозерском районе суд взыскал 80 тысяч рублей со сбившего лося водителя

12.11.2020 [Общество]

В Белозерском районе суд взыскал с водителя ущерб за сбитого лося.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл в июне 2020 года на 7 км автодороги Белозерск – Карпово – Конец Мондра. Ответчик, управляя автомобилем Ford Focus, столкнулся с лосем, который погиб от полученных травм. Гражданская ответственность водителя в момент ДТП застрахована не была. Ущерб составил 80 тысяч рублей. Облохотдепартамент обратился в суд с иском о взыскании этих денег с виновника происшествия.

«Ответчик с иском не согласился. Факт ДТП не оспаривал. Суду пояснил, что лось внезапно выпрыгнул на дорогу перед его автомобилем, и он не успел среагировать», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина также сослался на то, что на дороге не было соответствующих предупреждающих знаков.

В свою очередь, суд при вынесении решения отметил, что ответчик, двигаясь по дороге, которая проходит через лес, должен был сам предположить появление дикого животного на проезжей части. Доводы мужчины были сочтены несостоятельными, а иск удовлетворён полностью.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: суды, лоси

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