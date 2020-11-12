Юные вологжане Лидия Холина и Дмитрий Рыжов стали победителями 19-х Дельфийских игр

12.11.2020 [Культура]

19-е молодёжные Дельфийские игры России проводились в дистанционном формате с 6 по 11 ноября. 

– По итогам конкурса одержал сокрушительную победу в номинации «Баян/аккордеон» и получил золотую медаль студент II курса Вологодского областного колледжа искусств Дмитрий Рыжов. Студентка III курса Лидия Холина была удостоена бронзовой медали в номинации «Эстрадное пение», – сообщается на странице Вологодского колледжа искусств.
Дмитрий Рыжов занимается у преподавателя Вячеслава Михайловича Наумова, а Лидия Холина – у Наталии Викторовны Щербаковой.

Специальным дипломом «За оригинальность замысла» поощрена Алина Миронова. Она обучается в детской художественной школе «Арт-идея» у педагога Наталии Николаевны Колосовой.

Дельфийские игры – это комплексные соревнования молодых деятелей искусств высокого уровня мастерства, которые проводятся по 30 народным, классическим и современным номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и другим).

– В Играх приняли участие 1706 человек в составе делегаций из 72 субъектов Российской Федерации. Членами жюри стали около 100 видных деятелей искусств – народных и заслуженных артистов и работников культуры России, профессоров и докторов искусствоведения, – говорится на странице Департамента культуры и туризма Вологодской области. – Вологодскую область представляла делегация из 19 участников в номинациях «Баян/Аккордеон», «Сольное народное пение», «Эстрадное пение», «Современная хореография» (направление эстрадный и эстрадно-спортивный танец), «Изобразительное искусство», а также «Визуализация и презентация научного исследования».
 

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