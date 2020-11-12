В Вологде задержана девушка, которая делала «закладки» с наркотиками и фотографировала их на телефон

12.11.2020 [Происшествия]
В Вологде задержана девушка, которая делала «закладки» с наркотиками и фотографировала их на телефон

В Вологде полицейские задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Свидетель сообщил правоохранителям, что во дворе его дома неизвестная девушка закапывает в землю маленькие свёртки, а после фотографирует это на телефон.

Ранее не судимая девушка призналась, что закапывала свёртки с наркотическим веществом. На месте происшествия было найдено 11 «закладок». Ещё 17 свёртков обнаружились в ходе досмотра задержанной. Экспертиза показала, что найденное является синтетическим наркотиком общей массой 11,92 грамма.

«В ходе беседы с задержанной оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Вологде установили, что наркотическое средство вологжанка приобрела в сети Интернет с целью дальнейшего распространения. Со слов подозреваемой, таким образом она хотела легко и быстро заработать», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.

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