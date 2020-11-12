Вологжанка Дарина Кределева вошла в пятерку сильнейших конькобежцев-юниоров России

Дарина Кределева из Вологодской области вошла в пятерку сильнейших на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту среди юниоров. Турнир состоялся 8-10 ноября в конькобежном центре «Коломна".

В соревнованиях приняли участие 145 спортсменов из 24 регионов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Владимирской, Вологодской, Мурманской, Омской, Ивановской, Костромской, Томской, Тверской, Саратовской, Свердловской, Челябинской, Московской областей, Алтайского, Красноярского, Хабаровского краёв, Республики Татарстан и других). Победители и призеры были определены по лучшему времени, показанному на отдельной дистанции или в командном забеге.

Вологодскую область на соревнованиях представляли Дарина Кренделева и Артем Езичев. Лучший результат среди вологодских спортсменов показала Дарина Кренделева, став 5-й на дистанции 500 метров среди юниорок 14-19 лет.