Вологодские спортсмены завоевали медали Всероссийский соревнований по стрельбе из пневматического оружия

С 7 по 8 ноября в Череповце прошли Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные памяти военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших в горячих точках.

Команда Вологодской области, представленная спортсменами СШОР "Витязь", завоевала две золотые медали - в стрельбе из пневматического пистолета и пневматической винтовки. Олег Рощупкин занял 1 место в стрельбе из пневматического пистолета (10 м 60 выстрелов) с результатом 575. Мужская сборная Череповца в составе Олега Рощупкина, Александра Марчева, Богдана Панфилов одержала победу в своем зачете (3 человека x 60 выстрелов).

Несмотря на ограничения, в соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Краснодара, Ярославля, Ижевска, Хабаровска, Твери, Санкт-Петербурга, Москвы, Башкирии.