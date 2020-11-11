Череповчанин через суд взыскал с магазина стоимость решётки для раковины, которую ему отказались заменить

11.11.2020 [Происшествия]

В Череповце суд рассмотрел иск местного жителя Дениса К. к магазину, где ему отказали в замене неподходящего товара.

По материалам дела, истец купил в магазине «Аксон» решётку для раковины, оплатив покупку банковской картой. Позже он обнаружил, что фактический размер решётки меньше заявленного в ценнике и обратился в торговую точку с просьбой вернуть деньги.

«Администратор отказался принять у него товар и сделать возврат без предъявления паспорта или водительского удостоверения. Денис написал претензию, в ответ на которую для возврата денег от него также потребовали удостоверение личности. Тогда он направил заявление об обмене товара на товар нужного ему размера, но его просьбу проигнорировали, поэтому мужчина обратился к мировому судье Вологодской области по судебному участку № 24 в г. Череповце с иском к ООО “Ритэйл-Регион”», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Моральный ущерб мужчина оценил в 3000 рублей. Суд удовлетворил его требования частично, взыскав с магазина в пользу истца 54 рубля за решётку, 500 рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 277 рублей. Решение вступило в законную силу. 

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