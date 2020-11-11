Один человек погиб и два пострадали в ДТП в Череповце

В Череповце в результате ДТП погиб водитель иномарки. Авария произошла днем 11 ноября возле дома № 45"б» на Северном шоссе.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 40-летний водитель «Черри», выезжая с автозаправки, не убедился в безопасности маневра и врезался в грузовик «Скания».

— В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, два пассажира — молодые люди 1994 и 1999 г. р. получили травмы, — отмечают в пресс-службе.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.