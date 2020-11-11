Вологодское объединение поисковиков приглашает на встречу желающих присоединиться к поискам солдат

Вечер дружбы проводит Вологодское объединение поисковиков 12 ноября.

– Мы ждем всех желающих, кто готов присоединиться к нам! Будем знакомиться, общаться, пить чай и, конечно, говорить о нашем деле жизни! – говорится в объявлении на странице объединения в социальной сети.

Подобные встречи для поисковиков уже стали традиционными. Здесь рады принять в свои ряды людей любого возраста, профессии или социального статуса. Для новичков педагоги проводят специальные занятия по курсу «Военная археология».

Если вы хотите присоединиться к поискам солдат, но живёте не в Вологде, то можете обратиться в региональные отделения Вологодского объединения поисковиков в Бабаевском, Грязовецком, Великоустюгском, Устюженском, Харовском и Вытегорском районах Вологодской области.

– Вологодская региональная общественная организация «Вологодское объединение поисковиков» была зарегистрирована 24 июля 2012 года, объединив около 40 добровольцев, главным желанием которых было найти и похоронить солдат, пропавших без вести в годы войны. Солдат, лежащих в военном лесу, чуть присыпанных опавшей листвой. Солдат, восьмой десяток лет сжимающих в руках автомат и идущих в последний бой, – говорится на официальном сайте организации.

Встреча пройдёт 12 ноября в 18:00 в помещении Вологодского музея детства по адресу: Вологда, Советский пр. 48, 2 этаж. Просьба ко всем посетителям иметь при себе медицинские маски.

