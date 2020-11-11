На экскурсию в отреставрированный дом Дружинина приглашают вологжан 15 ноября

На экскурсию в дом Дружинина приглашает 15 ноября вологодский экскурсовод Альбина Сберегаева.
– Посидим на шикарной мебели, посмотримся в старинное зеркало на счастье и любовь, познакомимся с хозяином дома – Николаем Дружининым и его страстным увлечением. Почитаем мужской дневник. Интересно, что мужчины думали о женщинах и как выбирали себе жён. А главное, заглянем в Печной портал и узнаем о себе много нового. Для вас будет открыт белоснежный балкон и просторный чердак, – говорится в анонсе мероприятия.
Начало экскурсии 15 ноября в 12:30 у дома Дружинина по адресу: Вологда, Мальцева, 18.
Стоимость участия – 300 рублей без предоплаты. При себе обязательно иметь медицинскую маску.
Предварительная запись через личные сообщения экскурсоводу.
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