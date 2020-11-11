Выставкой лучших работ отпраздновал своё 15-летие вологодский клуб лоскутного шитья «Лепота»

Выставка работ участниц клуба лоскутного шитья «Лепота» открылась в Вологде.

В экспозицию вошли тематические панно, одеяла, подушки, одежда и элементы декора, выполненные в разных техниках декоративно-прикладного искусства лоскутного шитья – пэчворк, квилтинг, текстильная мозаика. По мнению организаторов, представленные на выставке вещи не только декоративны, но еще и функциональны.

Мероприятие приурочено к 15-летию клуба «Лепота». С 2005 года им руководит мастер народных художественных промыслов Вологодской области Ольга Мингалёва.

– На юбилейной выставке лоскутниц представлены индивидуальные работы и коллективные, многие из которых демонстрировались на самом высоком международном и российском выставочном уровне, – говорится в анонсе выставки.

Также сообщается, что клуб «Лепота» готов принять новых учеников:

– Клуб лоскутного шитья с удовольствием примет в свои ряды всех желающих освоить это разноцветное и чрезвычайно красивое ремесло. Телефон для справок: 8 (8172) 72-14-98.

Посетить выставку можно до 20 ноября по адресу: Вологда, Советский проспект, 16-б в часы работы Центра народной культуры.

Вход свободный.

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