В УК «Фрязиново» Вологды прокомментировали перевод сотрудников в другую организацию

10.11.2020 [Общество]

Утром 10 ноября в рубрике БлогоVo на NewsVo вышел пост Евгении Сибирцевой, в котором говорится, что сотрудникам принадлежащей администрации Вологды управляющей компании «Фрязиново» предложили перейти на работу в другую организацию — ООО «Городская управляющая компания».

— В том числе аварийно-диспетчерскую службу и рабочих. То есть в штате УК не будет диспетчеров и рабочих? А что, так можно было? Или это потому что эта УК принадлежит администрации Вологды? - пишет Евгения.

В управляющей компании «Фрязиново» корреспонденту NewsVo пояснили, что перевод сотрудников действительно сейчас происходит, но делается это исключительно из благих намерений.

— Перевод сотрудников — мера действительно необходимая, и она согласована с администрацией города. Никто не собирается выбрасывать сотрудников на улицу, их выводят на аутсорсинг, с сохранением всех условий труда. То есть люди остаются на своих же местах. Все это необходимо, чтобы перевести управляющую компанию на упрощенную систему налогообложения (сейчас мы на НДС). Переход на упрощенную систему производится в рамках антикризисного плана организации, направлен на спасение организации. Госпожа Сибирцева не обратилась за интервью и изложила недостоверные факты. "Фрязиново" оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы по данному поводу, — заявил заместитель директора Максим Берзин.

Управляющая компания «Фрязиново» также потребовала опубликовать на NewsVo следующий текст опровержения:

Согласно ст. 43 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации" "Гражданин или организация вправе потребовать от редакции опровержения не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном средстве массовой информации. Такое право имеют также законные представители гражданина, если сам гражданин не имеет возможности потребовать опровержения. Если редакция средства массовой информации не располагает доказательствами того, что распространенные им сведения соответствуют действительности, она обязана опровергнуть их в том же средстве массовой информации. Если гражданин или организация представили текст опровержения, то распространению подлежит данный текст при условии его соответствия требованиям настоящего Закона. Редакция радио-, телепрограммы, обязанная распространить опровержение, может предоставить гражданину или представителю организации, потребовавшему этого, возможность зачитать собственный текст и передать его в записи".

   В связи с чем сообщаю, что:

1. Не поддерживал "бетон на набережной в Вологде", а на воркшоп был приглашен в качестве гостя.

2. А.Н. Мотрук приглашал для обсуждения вопросов, в рабочем процессе он не участвует. Никакие "свои дела", как указано в публикации, А.Н. Мотрук не решал

3. "То есть в штате не будет диспетчеров и рабочих?" - данная информация ложна и не соответствует действительности. Диспетчеры в полном составе остаются в штате ОАО "Фрязиново"

4. "Простите, а это для чего такие махинации?" - информация не соответствует действительности, поскольку действия совершены в рамках требований Трудового Кодекса РФ, ст. 72.1 ТК РФ устанавливает, что "перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 настоящего Кодекса". Т.е. перевод возможен только при наличии согласия работника. Мероприятия, предусмотренные законодательством не могут квалифицироваться как "махинации".

Тэги: фрязиново, управляющие компании

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