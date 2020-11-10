В УК «Фрязиново» Вологды прокомментировали перевод сотрудников в другую организацию

Утром 10 ноября в рубрике БлогоVo на NewsVo вышел пост Евгении Сибирцевой, в котором говорится, что сотрудникам принадлежащей администрации Вологды управляющей компании «Фрязиново» предложили перейти на работу в другую организацию — ООО «Городская управляющая компания».

— В том числе аварийно-диспетчерскую службу и рабочих. То есть в штате УК не будет диспетчеров и рабочих? А что, так можно было? Или это потому что эта УК принадлежит администрации Вологды? - пишет Евгения.

В управляющей компании «Фрязиново» корреспонденту NewsVo пояснили, что перевод сотрудников действительно сейчас происходит, но делается это исключительно из благих намерений.

— Перевод сотрудников — мера действительно необходимая, и она согласована с администрацией города. Никто не собирается выбрасывать сотрудников на улицу, их выводят на аутсорсинг, с сохранением всех условий труда. То есть люди остаются на своих же местах. Все это необходимо, чтобы перевести управляющую компанию на упрощенную систему налогообложения (сейчас мы на НДС). Переход на упрощенную систему производится в рамках антикризисного плана организации, направлен на спасение организации. Госпожа Сибирцева не обратилась за интервью и изложила недостоверные факты. "Фрязиново" оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы по данному поводу, — заявил заместитель директора Максим Берзин.

Управляющая компания «Фрязиново» также потребовала опубликовать на NewsVo следующий текст опровержения: