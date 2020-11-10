Житель Сокола через суд взыскал с соседа компенсацию за снесённый сарай

10.11.2020 [Общество]

В Соколе суд рассмотрел иск местного жителя к соседу, который снёс принадлежащий ему сарай.

В обосновании иска мужчина указал, что сарай был возведён его семьёй ещё в 1982 году. Его сосед провёл межевание, и оказалось, что постройка стоит на его земле. В апреле 2020 года он самовольно её снёс.

Истец обратился в суд с иском о возмещении материального вреда. Суд первой инстанции отказал мужчине в компенсации, сославшись на то, что сарай был возведён самовольно, и право на него не было зарегистрировано.

«Суд апелляционной инстанции не нашел оснований полагать, что принадлежащий истцу сарай возведен самовольно, и учел, что выдача разрешения на строительство объектов вспомогательного назначения ни ранее, ни в настоящее время не требуется. Лицо, обнаружившее чужое строение на своем участке, лишено права по своему усмотрению решать судьбу такого имущества. Суд пришел к выводу, что действия ответчика по сносу сарая, которым длительное время пользовался истец, являются неправомерными», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд взыскал с ответчика 8 102 рубля компенсации материального ущерба, а также 7000 рублей расходов на юридические услуги и 400 рублей расходов по оплате госпошлины в пользу истца. 

Решение вступило в законную силу.

Тэги: иски, суды

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