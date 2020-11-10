Астролог и бизнесмен: кто руководит частной медклиникой в Соколе

Пока государственную медицину все больше затягивает в коронавирусную воронку, частная чувствует себя вполне сносно. Другие заболевания никто не отменял, и людям надо где-то лечиться, пусть даже за деньги. В Соколе несколько лет существует частная медицинская клиника «Галомед». В этом, конечно, нет ничего плохого. Только сам факт ее появления вызвал большое количество вопросов у медицинского сообщества. Дело в том, что руководят ей две женщины, которые не имеют высшего медицинского образования. Мало того, еще летом на страничке директора по развитию ООО «Галомед» Анны Кокушковой значилось, что она в клинике оказывает... услуги астролога. Сейчас запись, правда, уже удалена.



В сентябре 2018 года Верховный суд вынес определение, согласно которому «руководителем юридического лица, которое осуществляет меддеятельность, должен быть врач с высшим медицинским образованием и дополнительным профобразованием по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». Кроме того, согласно письму Минздрава от 7.04.2017 № 17-2/2125, существуют три должности, для которых необходимо получение высшего медобразования, а также дополнительного профобразования. Кроме руководителя, это заместители руководителя медорганизации, ответственные за осуществление медицинской деятельности, руководитель структурного подразделения иной организации, ответственный за осуществление медицинской деятельности.

Если эти условия не выполнены, значит, лицензионное требование нарушено. Проще говоря, региональные органы здравоохранения не имели права выдавать лицензию такой клинике на осуществление медицинской деятельности.

На страничке генерального директора ООО «Галомед» Ольги Труновой значится, что она окончила МГУ. В Соколе Трунову знают, как предпринимателя, которая до «Галомеда» пробовала себя в разных сферах бизнеса. Ее заместитель (в группе клиники в соцсети должность прописана как "директор по развитию") Анна Кокушкова тоже известная в Соколе женщина, правда знают ее больше как ведущую праздников. В ее послужном списке вообще не указано никаких профессиональных учебных заведений. Про высшее медобразование ничего не известно даже родственникам. А вот астрологией, судя по странице в соцсети, Анна действительно занимается.

Ответ на вопрос: «Как в таком случае клиника получила лицензию?», обнаружился на сайте rusprofile.ru. Выяснилось, основным видом деятельности ООО «Галомед» по ОКВЭД является «Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах». «Общая врачебная практика» в списке дополнительных видов деятельности скромно присутствует на восьмой позиции.

Хотя в лицензии, выданной департаментом здравоохранения области, указано, что это лицензия на осуществление именно медицинской деятельности. Да и на страничке «Галомеда» несложно понять, какие услуги оказывает клиника.

В самом департаменте не смогли объяснить, на каком основании «Галомеду» была выдана лицензия.

— Если в ходе очередной проверки выяснится, что клиника не имеет права осуществлять медицинскую деятельность, лицензия будет отозвана, — рассказали в отделе лицензирования департамента.

Нет сомнений, что врачи, которые работают в клинике, являются специалистами в своих отраслях. На страничке «Галомеда» все они отрекламированы, как надо. Возникает другой вопрос. Состояние государственной медицины в Соколе довольно плачевное. Достаточно почитать комментарии в местных соцсетях. В райбольнице и поликлинике нет многих специалистов. Даже департамент здравоохранения советует сокольчанам обращаться за медпомощью в Вологду.

В «Галомед» же приезжают работать врачи из областного центра. То есть жителей Сокола — третьего по величине города Вологодской области — подталкивают обращаться за помощью к платной медицине, законность существования которой в данном случае вызывает сомнения.