Жителя Сокола арестовали по подозрению в убийстве приютившего его знакомого

В Соколе следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомого. Мужчину заключили под стражу. Тело 42-летнего погибшего с явными следами насильственной смерти было обнаружено в его доме на улице Бердинка в Соколе 4 ноября 2020 года.

«Следователи СКР с помощью эксперта предварительно установили, что причиной смерти мужчины является механическая асфиксия, при этом у пострадавшего обнаружены телесные повреждения в виде тупой травмы груди с кровоизлияниями и переломами ребер», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что в течение нескольких дней в доме погибшего жил подозреваемый. Свидетели показали, что в один из дней между мужчинами произошла драка. По версии следствия, 2 ноября мужчины поссорились из-за бытовых вопросов. Гость избил хозяина дома, а когда тот скончался, скрылся с места преступления.

«В ходе допроса задержанный свою вину отрицать не стал, пояснив, что из-за пьянства его из дома выгнала сожительница и он попросился пожить к приятелю, но спустя неделю они крупно поссорились, когда он упрекнул хозяина дома в неряшливости, и конфликт перерос в драку», - сообщает областная пресс-служба СУ СК РФ.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.