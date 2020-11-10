Публичные слушания про проекту бюджета региона пройдут в Заксобрании Вологодской области 17 ноября

17 ноября в Законодательном собрании Вологодской области пройдут публичные слушания по проекту бюджета региона на 2021 год.

«Я напомню, работа над бюджетом началась в областном парламенте месяц назад. Депутаты рассмотрели бо́льшую часть государственных программ в рамках «нулевых чтений», внесли свои предложения по корректировке проекта, - рассказал председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. - 29 октября законопроект был внесен в Законодательное Собрание, сейчас началось рассмотрение проекта в комитетах. Но перед первым чтением бюджета мы обязаны также провести публичные слушания, которые сегодняшним решением были назначены на 17 ноября».

Согласно законопроекту, объем доходов областного бюджета в 2021 году составит 77,7 млрд. руб., расходов - 83,7 млрд. руб. Параметры еще могут измениться после уточнения объемов поступлений из федерации. 64,6% от общего объема расходов будут направлены на финансирование социальной сферы.

После публичных слушаний и рассмотрения проекта бюджета в комитетах состоится первое чтение проекта бюджета. Оно назначено на 25 ноября. Принять бюджет во втором чтении парламентарии планируют 9 декабря.