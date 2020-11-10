Выставка лоскутных работ Марины Тарасовой проходит в Вологде

10.11.2020 [Культура]

Выставка лоскутного шитья проходит в вологодской городской библиотеке №13 в Тепличном микрорайоне. Автор работ – читательница библиотеки Марина Тарасова.

– Лоскутное шитьё или пэчворк, от английского слова «patchwork» – изделие из лоскутов – на сегодня является одним из популярных видов рукоделия. Сначала эту технику активно использовали для производства одеял. Но сейчас с помощью такого метода шьют море всевозможных изделий: игрушки, салфетки, прихватки, сумки, картины, сувениры. Фантазия рукодельниц безгранична! – говорится в анонсе мероприятия на странице библиотеки.

Посетить выставку можно до 15 ноября по адресу: Вологда, Тепличный микрорайон, дом 4, корпус 2, со вторника по пятницу с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

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