Выставка лоскутных работ Марины Тарасовой проходит в Вологде

Выставка лоскутного шитья проходит в вологодской городской библиотеке №13 в Тепличном микрорайоне. Автор работ – читательница библиотеки Марина Тарасова.

– Лоскутное шитьё или пэчворк, от английского слова «patchwork» – изделие из лоскутов – на сегодня является одним из популярных видов рукоделия. Сначала эту технику активно использовали для производства одеял. Но сейчас с помощью такого метода шьют море всевозможных изделий: игрушки, салфетки, прихватки, сумки, картины, сувениры. Фантазия рукодельниц безгранична! – говорится в анонсе мероприятия на странице библиотеки.