Соревнования пастушьих собак прошли в Вологде

10.11.2020 [Общество]
Соревнования пастушьих собак прошли в Вологде

Соревнования по пастушьей службе «Вологодская пастораль — 2020» прошли 7 и 8 ноября на базе факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Вологодской ГМХА. В них приняли участие около 40 собак: разнообразные овчарки, бордер колли, вельш-корги-кардиган и вельш-корги-пемброк, были и «экзотические»  собаки для пастушьей службы, например, шпиц.

— Соревнования по пастьбе проводятся с целью проверки способности пастушьей собаки управлять овцами в различных ситуациях, которые возникают в ежедневной работе пастуха. Животное должно уметь собирать овец, перегонять из одной точки в другую, управлять их передвижением. Работа оценивается высоко, если собака выполнила все задачи с минимумом стресса для овец и с проявлением собственной инициативы. На основе рабочих качеств осуществляется выбор особей для разведения, — сообщает пресс-служба Вологодской ГМХА.

За отведенное время каждая собака должна была выполнить несколько упражнений, работая с отарой из 5-15 овец, при этом их не кусая. Допускается небольшое пощипывание, необходимое для контроля овец. Команды пастух должен подавать голосом, свистом или жестом — оценивались ясность, сила, частота повторений, необходимость команд.

«В пастушьей службе существует разделение по стилю — это „собирающий стиль“, в котором работают бордер колли, и „традиционный стиль“ в котором работают все остальные породы собак. Внутри каждого стиля существуют классы сложности — 1,2,3. Иногда организаторы, и мы в том числе, организуют нулевой класс для тех, кто еще не готов к первому классу, но хочет попробовать свои силы. У нас был нулевой, первый, второй класс традиционного стиля и нулевой класс собирающего стиля», — рассказала Елена Баруздина, руководитель «Центра обучения пастушьих собак» ВГМХА, организатор соревнований.

В собирающем стиле среди бордер колли первое место заняла собака из Перми по кличке Шаня, второе место — Спот (Вологда) и третье место — Тень (Вологда). В первом классе традиционного стиля первое место занял шелти Боня (Вологда), серебро — у корги по кличке Ежик (Пермь) и бронза — у вологодской корги Жамали. Во втором классе традиционного стиля первым стал шелти Митяй из Вологды, вторым — шелти Вик из Москвы.

 

 

 

Тэги: ВГМХА
Фото пресс-службы ВГМХА

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Житель Грязовецкого района застрелил из ружья двух своих братьев
109 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В сети появилось фото из коронавирусного госпиталя в Вологде: пациенты лежат на полу
Главврач горбольницы Вологды Павел Шепринский прокомментировал новые фото пациентов моногоспиталя в коридоре
«Еще немного, и будут складывать штабелями»: в сети появилось видео из коронавирусного госпиталя в Вологде
Дом Жигаловых начала XIX века выставили на продажу за один рубль в Великом Устюге
127 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Департамент здравоохранения Вологодской области: пациенты моногоспиталя легли на пол в знак протеста
Ремонт «по-собянински»: у здания департамента образования Вологодской области заново переложили тротуарную плитку
105 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
06.11.2020 [Общество]

Ремонт «по-собянински»: у здания департамента образования Вологодской области заново переложили тротуарную плитку

3164
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Замруководителя администрации Белозерского района лишился должности из-за срыва сроков ремонта стадиона
Соревнования пастушьих собак прошли в Вологде
В Вологде приставы отправили на утилизацию 3,5 тысячи бутылок тоника на спирту
Гравюры заслуженного художника России Николая Домашенко можно увидеть в Доме Корбакова в Вологде
В Белозерске подростка оштрафовали за нападение на полицейского
Выставка живописи Ольги и Леонида Шипиных откроется в галерее «Красный мост»
Пострадавшему от паводка жителю Верховажья пришлось добиваться компенсации через суд
 
06.11.2020 [Общество]

Ремонт «по-собянински»: у здания департамента образования Вологодской области заново переложили тротуарную плитку

3164
0
10.11.2020 [БлогоVO]

В УК «Фрязиново», принадлежащей администрации Вологды, распоряжаются предприниматели из Курска?

87
0
09.11.2020 [Обзор Прессы]

Дело «Не пара!»

439
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика