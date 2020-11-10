Соревнования пастушьих собак прошли в Вологде

Соревнования по пастушьей службе «Вологодская пастораль — 2020» прошли 7 и 8 ноября на базе факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Вологодской ГМХА. В них приняли участие около 40 собак: разнообразные овчарки, бордер колли, вельш-корги-кардиган и вельш-корги-пемброк, были и «экзотические» собаки для пастушьей службы, например, шпиц.

— Соревнования по пастьбе проводятся с целью проверки способности пастушьей собаки управлять овцами в различных ситуациях, которые возникают в ежедневной работе пастуха. Животное должно уметь собирать овец, перегонять из одной точки в другую, управлять их передвижением. Работа оценивается высоко, если собака выполнила все задачи с минимумом стресса для овец и с проявлением собственной инициативы. На основе рабочих качеств осуществляется выбор особей для разведения, — сообщает пресс-служба Вологодской ГМХА.

За отведенное время каждая собака должна была выполнить несколько упражнений, работая с отарой из 5-15 овец, при этом их не кусая. Допускается небольшое пощипывание, необходимое для контроля овец. Команды пастух должен подавать голосом, свистом или жестом — оценивались ясность, сила, частота повторений, необходимость команд.

«В пастушьей службе существует разделение по стилю — это „собирающий стиль“, в котором работают бордер колли, и „традиционный стиль“ в котором работают все остальные породы собак. Внутри каждого стиля существуют классы сложности — 1,2,3. Иногда организаторы, и мы в том числе, организуют нулевой класс для тех, кто еще не готов к первому классу, но хочет попробовать свои силы. У нас был нулевой, первый, второй класс традиционного стиля и нулевой класс собирающего стиля», — рассказала Елена Баруздина, руководитель «Центра обучения пастушьих собак» ВГМХА, организатор соревнований.

В собирающем стиле среди бордер колли первое место заняла собака из Перми по кличке Шаня, второе место — Спот (Вологда) и третье место — Тень (Вологда). В первом классе традиционного стиля первое место занял шелти Боня (Вологда), серебро — у корги по кличке Ежик (Пермь) и бронза — у вологодской корги Жамали. Во втором классе традиционного стиля первым стал шелти Митяй из Вологды, вторым — шелти Вик из Москвы.