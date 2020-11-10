В Вологде приставы отправили на утилизацию 3,5 тысячи бутылок тоника на спирту

10.11.2020 [Общество]

3500 бутылок косметического тоника на спирту отправили на утилизацию по решению суда вологодские приставы. 

— Предприниматель областной столицы реализовывал через свою торговую точку нелицензионную продукцию, а именно косметический тоник, содержащий в своем составе этиловый спирт. В судебном заседании факт продажи спиртосодержащей продукции в нарушении требований нашел подтверждение и ответчиком не оспаривался, — сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

В итоге бизнесмена оштрафовали по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Бутылки с тоником конфисковали и передали в специализированную организацию для уничтожения.

Тэги: спиртное, приставы, утилизация

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