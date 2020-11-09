В Белозерске подростка оштрафовали за нападение на полицейского

09.11.2020 [Происшествия]

В Белозерске суд оштрафовал на 12 тысяч рублей подростка, который ударил кулаком по голове полицейского. 

- Предварительным следствием установлено, что в сентябре 2020 года в вечернее время несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил сотруднику территориального отдела полиции, осуществляющему свои служебные обязанности, физическую боль в виде удара кулаком по голове, - сообщает прокуратура Вологодской области. 

Было возбуждено дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Обвиняемый вину признал полностью, перед полицейским извинился. В итоге органы предварительного следствия ходатайствовали перед судом о прекращении уголовного дела и применении в отношении подростка меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Это ходатайство было удовлетворено, мальчику назначен судебный штраф. 

Тэги: напал на полицейского

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