В Белозерске подростка оштрафовали за нападение на полицейского

В Белозерске суд оштрафовал на 12 тысяч рублей подростка, который ударил кулаком по голове полицейского.

- Предварительным следствием установлено, что в сентябре 2020 года в вечернее время несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил сотруднику территориального отдела полиции, осуществляющему свои служебные обязанности, физическую боль в виде удара кулаком по голове, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Было возбуждено дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Обвиняемый вину признал полностью, перед полицейским извинился. В итоге органы предварительного следствия ходатайствовали перед судом о прекращении уголовного дела и применении в отношении подростка меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Это ходатайство было удовлетворено, мальчику назначен судебный штраф.