Пострадавшему от паводка жителю Верховажья пришлось добиваться компенсации через суд

09.11.2020 [Общество]

Администрация Верховажского района незаконно отказала в выплате финансовой помощи 68-летнему пенсионеру, имущество которого было повреждено в результате паводка.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, мужчина живет в Верховажье. В мае 2020 года из-за резкого подъема уровня воды в реках Пежма, Вага, Кулой его дом оказался подтоплен. 

— Мужчина, ссылаясь на утрату имущества в результате чрезвычайной ситуации, обратился с заявлением в администрацию Верховажского района об оказании единовременной финансовой помощи. Однако комиссия отказала ему, поскольку он не был собственником пострадавшего дома, — сообщает пресс-служба.

Тогда пенсионер обратился в суд с иском о признании отказа незаконным и включении его в список граждан на получение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате ЧС.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что указанный дом является единственным жильем мужчины. Он зарегистрирован и проживал в нем, а имущество первой необходимости (в том числе телевизор, холодильник и табуретка) частично утрачено в связи с ЧС. 

Суд принял решение удовлетворить иск пенсионера, а решение районной администрации признал незаконным. 

Тэги: коронавирус

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