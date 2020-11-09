Роддом на улице Чернышевского в Вологде принимает пациенток с COVID-19

Беременных с подтвержденным коронавирусом принимают в роддоме на улице Чернышевского в Вологде. Об этом в ходе прямого эфира заявил первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель правительства области Антон Кольцов.

— Мы фактически развернули третий моногоспиталь на базе роддома на улице Чернышевского, поскольку необходимо госпитализировать и оказывать родовспоможение пациенткам, которые больны коронавирусом. Мощности развернуты, обеспечено кадровое и лекарственное сопровождение. Подчеркиваю, что роддом на Пирогова работает в штатном режиме, — пояснил Кольцов.

При этом два других моногоспиталя, на базе горбольницы № 1 и горбольницы № 2 практически заполнены. Так, по словам Кольцова, на сегодняшний день в госпитале на Советском проспекте заняты 297 из 300 коек, в госпитале на улице Северной — 135 из 160 коек. Сообщалось, что открыт моногоспиталь на 75 коек на базе областного госпиталя для ветеранов войн, однако там, как отмечают в региональном правительстве, происходит долечивание пациентов из других моногоспиталей, которым уже не нужны аппараты ИВЛ.