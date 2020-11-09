Гравюры заслуженного художника России Николая Домашенко можно увидеть в Доме Корбакова в Вологде

09.11.2020 [Культура]

Персональная выставка гравюр заслуженного художника России Николая Домашенко открылась в Доме Корбакова в Вологде.

– Творчество Николая Ивановича хорошо известно вологжанам, – говорят о нём сотрудники Вологодской картинной галереи. – Работы графика участвовали во Всемирном Конгрессе экслибриса, состоявшемся на площадках нашего музея в 2016 году, во всех Всероссийских выставках экслибриса. 

Работы Домашенко находятся в собраниях главных музеев России: Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Музея изобразительных искусств им.Пушкина в Москве.

Николай Иванович родился в 1946 году в Иркутске, сейчас живёт и работает в Санкт-Петербурге.

На выставке в Вологде зрителям впервые будет представлена большая часть работ мастера, выполненных в различных графических техниках – портреты, архитектурные пейзажи, книжные иллюстрации и экслибрисы.

Посетить выставку можно до 16 декабря по адресу: Вологда, Октябрьская, 13, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник и вторник. 

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