Двое подростков пострадали в ДТП в Вологде

В Вологде в столкновении микроавтобуса «Форда Транзит» и «Газона Некст» пострадали двое подростков. ДТП произошло 7 ноября на улице Яшина.

По данным отдела ГИБДД по городу Вологде, водитель «Форда» не учел погодные и дорожные условия и врезался в стоящий на обочине «Газон Некст».

— От удара кузов иномарки оказался сильно поврежден, сотрудники вневедомственной охраны помогли выбраться из авто водителю и двум пассажирам, оказали им доврачебную помощь и вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

В результате столкновения травмы получили 16-летний и 17-летний пассажиры микроавтобуса. Обоим им было назначено амбулаторное лечение. Водитель «Форда» от госпитализации отказался и пояснил, что при движении его ослепило яркое солнце, и он не смог сориентироваться на дороге.