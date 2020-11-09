Выставка живописи Ольги и Леонида Шипиных откроется в галерее «Красный мост»

09.11.2020 [Культура]

Открытие выставки «Леонида и Ольги Шипиных «Наброски» состоится в галерее современного искусства «Красный мост» в Вологде 12 ноября.

Организаторы обращают особое внимание на то, что в связи с эпидемиологической ситуацией в этот раз вернисажа – торжественного открытия с многочисленными приглашенными гостями – не будет. Но посетители смогут познакомиться с художниками лично с 12 ноября с 15:00 до 18:00.

Выставка «Наброски» – это результат творческого союза двух разных художников, который держится на контрасте их темпераментов.

– Живописные работы Леонида Шипина побуждают зрителя к философскому осмыслению личности человека и его места в этом мире. Он не только ищет новые техники, новые цветовые сочетания, но обладает уникальной способностью выражать на холсте тонкие психологические состояния человека. Леонид – порывистый человек, находящийся в постоянном поиске. Этот темперамент находит отражение и в его работах, – говорится в анонсе выставки. – Ольга – чувственный человек, тонкий художник. Она любит путешествия, из каждой поездки привозит этюды-впечатления. Древние стены Рима, ландшафт Черногории, седые камни Пскова – каждое увиденное чудо находит свое новое воплощение в ее произведениях. 

Шипины – профессиональные художники, которые живут и работают в Шуе, Ивановской области.

Леонид более двадцати лет руководит мастерской «Шуйский иконостас». Возрождает наследие шуйской школы иконописи, сохраняет и развивает традиции мастеров церковного искусства. Принимает активное участие в жизни города, помогает музеям, за что был удостоен звания «Почетный гражданин города Шуя».

Ольга – инициатор ежегодного фестиваля «Отражение» в Шуе. Участвует в международных пленэрах, творческих поездках в Европу, международных и региональных выставках.

Посетить выставку можно по адресу: Вологда,  Набережная 6 Армии, 143, ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной – пятница. Вход свободный. 

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