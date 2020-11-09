Прямой эфир на тему «Русские писатели и ЗОЖ» проведёт вологодский центр имени Тендрякова

09.11.2020 [Культура]

Разговор на тему «Русские писатели и ЗОЖ» проведёт 10 ноября на платформе zoom Вологодский юношеский центр имени Владимира Тендрякова. 

– На этой встрече вы узнаете: кто из знаменитых классиков отечественной литературы увлекался плаванием и стрельбой; кто изучал приёмы бокса по французским книгам, потому как тренеров по боксу в России в то время не было вообще; у кого в имении был один из первых в стране теннисных кортов, а кого шутливо именовали «первым писателем среди шахматистов и первым шахматистом среди писателей»; кто сам однажды заметил, что если бы он не был писателем, то непременно стал бы полководцем: так его увлекало расположение фигур на шахматном поле боя и многое другое, – говорится в анонсе мероприятия.

Проведёт онлайн-встречу главный библиотекарь юношеского центра – Людмила Христова.

Начало мероприятия 10 ноября в 15:00. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

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