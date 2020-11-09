В Вологде спектакли-номинанты и лауреаты премии «Золотая маска» покажут в кинотеатре

Трансляции театральных спектаклей пройдут в вологодском кинотеатре «Ленком» в рамках программы «Золотая маска» в кино». Эту программу представляют Российская Национальная театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска», а также Проект TheatreHD при поддержке Министерства культуры РФ и Сбера. Трансляции спектаклей пройдут в кинотеатрах более чем 60 городов России.

15 ноября вологжане смогут увидеть выдающуюся постановку «Добрый человек из Сезуана» (16+) Московского театра им. А.С. Пушкина. Это культовая пьеса Бертольта Брехта о цене добра и зла в постановке Юрия Бутусова. В главной роли Александра Урсуляк.

22 ноября планируется трансляция спектакля Малого драматического театра – Театра Европы «Гамлет» (18+) в постановке Льва Додина. В главной роли - Данила Козловский, обладатель Премии «Золотая Маска» за «Лучшую мужскую роль» 2017 года.

6 декабря – одна из самых громких премьер прошедшего театрального сезона – «Иранская конференция» (18+) по пьесе Ивана Вырыпаева. В главных ролях: Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

22 декабря – недавняя премьера Театра Наций, уже успевшая получить высокую оценку критиков, экспертов и зрителей - «Сказка про последнего ангела» (18+) Андрея Могучего. Это невероятная смесь реального и вымышленного, бытового и потустороннего.