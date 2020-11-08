Житель Грязовецкого района застрелил из ружья двух своих братьев

08.11.2020 [Происшествия]
Житель Грязовецкого района застрелил из ружья двух своих братьев

Жителя Грязовецкого района задержали по подозрению в убийстве двух своих братьев. Трагедия произошла в деревне Восья.

Вечером 6 ноября к 49-летнему жителю деревни в гости приехали двое его братьев, 56 и 53 лет, и племянник. 

— Утром мужчины стали спорить и ранее дважды судимый за убийство подозреваемый взял ружье, из которого, находясь рядом с домом, выстрелил в одного из братьев, потом в другого, причинив им смертельные ранения. Он также стал целиться из ружья в племянника, но тот от родственника скрылся, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Подозреваемый, ранее судимый за убийство, был задержан при силовой поддержке бойцов СОБР. Решается вопрос о его заключении под стражу. Известно, что ружье, из которого мужчина стрелял, официально не зарегистрировано.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

 

Тэги: убийство
Фото СУ СК РФ по Вологодской области

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