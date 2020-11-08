В Вологде предлагают убрать нерегулируемую «зебру» у Драмтеатра

08.11.2020 [Общество]

Нерегулируемый переход у Вологодского драматического театра на улице Предтеченской может быть закрыт. По мнению сотрудников ГИБДД, "зебра" находится в зоне сложной конфигурации  дороги, поэтому водители не всегда успевают оперативно отреагировать на появление пешеходов. Так, в начале 2020 года на этом участке дороги иномарка сбила пенсионерку. Женщина скончалась на месте ДТП.

- За последние пять лет на этом участке постоянно происходят наезды на пешеходов. Кроме того, ул. Предтеченская является магистральной, по ней проходит огромное количество транспорта, и создаются заторы именно из-за этого пешеходного перехода. Поэтому его отсутствие позволит нам с одной стороны избежать ДТП, с другой ускорить прохождение транспортного потока.  В непосредственной близости, со стороны ул. Зосимовской и со стороны Советского проспекта, имеется два регулируемых перекрестка, которые более безопасны для пешеходов, — говорит заместитель начальника отдела ГИБДД по городу Вологде Сергей Коковкин.

Это вопрос был поднят в рамках работы проектного офиса «Снижение аварийности на улично-дорожной сети города». Мэр Вологды Сергей Воропанов поручил профильному департаменту проработать варианты решения сложившейся ситуации.

«Принято решение нанести здесь пластиковую разметку, чтобы сделать участок более заметным, но обсуждаем и работу в других направлениях, от реорганизации пешеходного перехода до  его закрытия. Все это будем еще не раз обсуждать с вологжанами», — прокомментировал начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Варианты реорганизации пешеходного перехода на ул. Предтеченской будут обсуждаться на различных площадках: в рамках работы проектного офиса, в состав которого входят представители различных общественных структур, на Общественном совете, также будут рассматриваться и предложения жителей.
 

 

Тэги: пешеходные переходы

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