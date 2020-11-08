127 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 127 новых случаев коронавирусной инфекции, 63 человека выздоровели, один умер. Такие данные 8 ноября приводит региональный оперштаб.

63 заболевших выявлены в Вологде, 28 в Череповце, 13 в Шекснинском районе, 11 в Великоустюгском районе, семь в Вытегорском районе, четыре в Белозерском, один в Кадуйском.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 7 915 пациентам. Большая часть из них — 6 132 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 74 случаях. Учитывая выздоровевших и умерших, сейчас в регионе болеют 1 709 человек.