127 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

08.11.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 127 новых случаев коронавирусной инфекции, 63 человека выздоровели, один умер. Такие данные 8 ноября приводит региональный оперштаб.

63 заболевших выявлены в Вологде, 28 в Череповце,  13 в Шекснинском районе, 11 в Великоустюгском районе, семь в Вытегорском районе, четыре в Белозерском, один в Кадуйском. 

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 7  915 пациентам. Большая часть из них — 6 132 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 74 случаях. Учитывая выздоровевших и умерших, сейчас в регионе болеют 1 709 человек. 

 

Тэги: коронавирус

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