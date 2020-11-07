125 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

07.11.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 125 новых случаев коронавирусной инфекции, 208 человек выздоровели. Такие данные 7 ноября приводит региональный оперштаб.

51 заболевший выявлен в Вологде, 18 в Череповце,  13 в Великоустюгском районе, 13 в Шекснинском, 11 в Тотемском районе, пять в Кирилловском районе, по четыре в Белозерском, Сокольском, Вологодском, два в Тарногском, один в Бабушкинском районе. 

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 7 788 пациентам. Большая часть из них — 6 069 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 73 случаях. Учитывая выздоровевших и умерших, сейчас в регионе болеют 1646 человек. 

 

Тэги: коронавирус

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