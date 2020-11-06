Дом Жигаловых начала XIX века выставили на продажу за один рубль в Великом Устюге

В Великом Устюге выставили на продажу памятник архитектуры регионального значения - дом Жигаловых, построенный в начале XIX века. Новый собственник приобретет постройку за один рубль, но с обязательством провести реставрацию.

— Фундамент, бревна сруба, межэтажное и чердачное перекрытия, лестницы в хорошем состоянии. Требуется ремонт полов и потолков, обрешетки крыши, кровли, крылец, печей, окон и дверей, декора. По предварительным данным, реставрация обойдется в 13,7 миллиона рублей, — сообщает инвестиционный портал Вологодской области.

После реставрации в здании может разместиться гостиничный комплекс в стиле русской усадьбы с рестораном и музеем дворянского быта; торгово-офисный центр с кофейней; медицинский центр с аптекой; культурно-досуговый центр; малоэтажный многоквартирный жилой дом, элитные апартаменты.