Дом Жигаловых начала XIX века выставили на продажу за один рубль в Великом Устюге

06.11.2020 [Общество]
Дом Жигаловых начала XIX века выставили на продажу за один рубль в Великом Устюге

В Великом Устюге выставили на продажу памятник архитектуры регионального значения - дом Жигаловых, построенный в начале XIX века. Новый собственник приобретет постройку за один рубль, но с обязательством провести реставрацию. 

— Фундамент, бревна сруба, межэтажное и чердачное перекрытия, лестницы в хорошем состоянии. Требуется ремонт полов и потолков, обрешетки крыши, кровли, крылец, печей, окон и дверей, декора. По предварительным данным, реставрация обойдется в 13,7 миллиона рублей, — сообщает инвестиционный портал Вологодской области.

После реставрации в здании может разместиться гостиничный комплекс в стиле русской усадьбы с рестораном и музеем дворянского быта; торгово-офисный центр с кофейней;  медицинский центр с аптекой;  культурно-досуговый центр;  малоэтажный многоквартирный жилой дом, элитные апартаменты. 

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