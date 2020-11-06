Умер сатирик Михаил Жванецкий

06.11.2020 [Общество]

Днем 6 ноября телеканал "Дождь" сообщил о смерти Михаила Жванецкого со ссылкой на близких друзей сатирика.

В начале октября стало известно 86-летний автор завершил концертную деятельность из-за состояния здоровья.

Русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр Михаил Жванецкий родился в марте 1934 года в Одессе. В качестве актёра и телеведущего он выступал в программах «Простые вещи» на РТР и «Дежурный по стране» на канале «Россия-1».

Тэги: сатира, смерть

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой
104 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
109 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В сети появилось фото из коронавирусного госпиталя в Вологде: пациенты лежат на полу
В Соколе пациент с опухолью ждет госпитализации в онкодиспансер
Главврач горбольницы Вологды Павел Шепринский прокомментировал новые фото пациентов моногоспиталя в коридоре
105 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
«Еще немного, и будут складывать штабелями»: в сети появилось видео из коронавирусного госпиталя в Вологде
Сроки работ по берегоукреплению набережной в Вологде продлили до октября 2021 года
Департамент здравоохранения Вологодской области: пациенты моногоспиталя легли на пол в знак протеста
02.11.2020 [Общество]

Регоператор «Аквалайн» задолжал больше миллиона рублей за пользование полигоном ТКО в Вожегодском районе

1363
0
05.11.2020 [Общество]

В Сямженском районе вывозят песок с карьера в защитной зоне скотомогильника

1202
0
05.11.2020 [БлогоVO]

Не нужно ехать в джунгли Амазонки — достаточно просто прогуляться вдоль реки Шограш и приключения вас найдут!

855
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Второй коронавирусный госпиталь открыли в Череповце на базе роддома
Дом Жигаловых начала XIX века выставили на продажу за один рубль в Великом Устюге
Умер сатирик Михаил Жванецкий
Вологжанин пришёл в больницу, чтобы навестить знакомую, и украл чужой велосипед
Старинные предметы с цветочными орнаментами можно увидеть на выставке в Вологде
В Харовске будут судить мужчину, случайно в бане облившего сына кипятком
В гимназии №2 Вологды незаконно собирали деньги с родителей
 
06.11.2020 [Общество]

Ремонт «по-собянински»: у здания департамента образования Вологодской области заново переложили тротуарную плитку

581
0
06.11.2020 [БлогоVO]

Комфорт по-юговски. 10% площадок для детей, взрослых и спорта

88
0
05.11.2020 [Обзор Прессы]

«Я злился на ковид-отрицателей, потому что они оказались эгоистичными монстрами. А потом стал мягче»

658
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика