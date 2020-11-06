Умер сатирик Михаил Жванецкий

Днем 6 ноября телеканал "Дождь" сообщил о смерти Михаила Жванецкого со ссылкой на близких друзей сатирика.

В начале октября стало известно 86-летний автор завершил концертную деятельность из-за состояния здоровья.

Русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр Михаил Жванецкий родился в марте 1934 года в Одессе. В качестве актёра и телеведущего он выступал в программах «Простые вещи» на РТР и «Дежурный по стране» на канале «Россия-1».